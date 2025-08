Legge 194 e Ospedale Galliera, Pastorino (Lista Orlando): “La Regione continua a voltarsi dall’altra parte”

Genova. “Oggi in Consiglio regionale ho presentato un’interrogazione per fare finalmente chiarezza sulla corretta applicazione della legge 194 presso l’Ospedale Galliera di Genova. Un’interrogazione doverosa, dopo l’approvazione del DDL 73, che riafferma formalmente la natura pubblica del Galliera, inserendolo pienamente nella programmazione sanitaria regionale”.

Commenta Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” in Consiglio regionale e rappresentante di Linea Condivisa che aggiunge: “La risposta della Giunta, e in particolare dell’assessore Nicolò, è stata assolutamente insufficiente. Nessun impegno concreto, nessuna chiarezza su tempi e modalità di applicazione della norma. Solo un generico rinvio a future ‘indicazioni’ da parte della Regione, una volta che le nuove disposizioni saranno vigenti. Come se non fossero passati 47 anni dalla legge 194. La realtà è che, ancora oggi, una delle leggi fondamentali per la salute e l’autodeterminazione delle donne non viene pienamente garantita in una struttura pubblica come il Galliera. Sono anni che si segnala la difficoltà — o addirittura l’impossibilità — di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza all’interno dell’ospedale”.

!A questo punto è lecito chiedersi – conclude – la Regione intende davvero garantire la piena applicazione della 194, oppure preferisce continuare a tollerare che diritti sanciti dalla legge vengano di fatto negati, magari per accordi taciti o per evitare attriti con chi considera l’IVG un tema ideologico prima che sanitario? Come rappresentanti delle istituzioni non possiamo più accettare zone d’ombra. Il Galliera è un ospedale pubblico, finanziato con risorse pubbliche: è dovere della Regione garantire che vi siano assicurate tutte le prestazioni previste dalla legge, senza eccezioni né ambiguità”.