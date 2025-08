Lavoratori della Phoenix, Bordilli e Bevilacqua (Lega): “Con Salis è già un domani senza lavoro”

Genova. “Vergognoso atteggiamento da parte della giunta Salis che, come accade ormai di consueto, incolpa chi c’era prima e non risolve nulla. Convocati questa mattina e poi rinviati al pomeriggio, in una logica di totale mancanza di rispetto verso di loro e i sindacati, i lavoratori della Phoenix si sono ritrovati con un nulla di fatto”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri della Lega in Comune a Genova Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

“Il lavoro a sinistra rimane ad oggi solo una bella parola da campagna elettorale e da sbandierare a colpi di protocolli e conferenze stampa, ma quando si tratta di andare sul concreto il domani è l’assenza di sostegno ai lavoratori. Siamo vicini alle maestranze della Phoenix e pronti a dare tutto il supporto che serve affinché il Comune di Genova trovi delle soluzioni che dall’insediamento della giunta Salis si è dimostrato incapace di trovare. Martedì prossimo presenteremo in consiglio comunale un documento nel merito”.