Largo delle Fucine, crollano calcinacci dall’edificio del teatro Carlo Felice: area chiusa

Genova. Ancora un crollo di calcinacci in pieno centro cittadino. Stavolta è successo in largo delle Fucine, tra il retro del teatro Carlo Felice e l’entrata del parcheggio interrato di Piccapietra.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato una parte del porticato.
Secondo quanto accertato, i pezzi di intonaco, anche di notevoli dimensioni, si sarebbero staccati dalla parte superiore dell’edificio del teatro, a un’altezza inaccessibile all’autoscala. Si valuterà quindi nelle prossime ore come procedere alla messa in sicurezza.
A provocare il distacco, probabilmente, è stato il forte vento. Le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori, considerando che in quella zona transitano diverse persone dirette agli uffici e al supermercato.
Proprio un mese fa un episodio analogo si era verificato in via Fieschi, all’angolo con via XX Settembre. La strada era rimasta chiusa per alcuni giorni.