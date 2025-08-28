  • News24
Rischio

Largo delle Fucine, crollano calcinacci dall’edificio del teatro Carlo Felice: area chiusa

I vigili del fuoco hanno transennato una parte del porticato, impossibile intervenire subito per la messa in sicurezza

crollo calcinacci carlo felice

Genova. Ancora un crollo di calcinacci in pieno centro cittadino. Stavolta è successo in largo delle Fucine, tra il retro del teatro Carlo Felice e l’entrata del parcheggio interrato di Piccapietra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato una parte del porticato.

Secondo quanto accertato, i pezzi di intonaco, anche di notevoli dimensioni, si sarebbero staccati dalla parte superiore dell’edificio del teatro, a un’altezza inaccessibile all’autoscala. Si valuterà quindi nelle prossime ore come procedere alla messa in sicurezza.

A provocare il distacco, probabilmente, è stato il forte vento. Le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori, considerando che in quella zona transitano diverse persone dirette agli uffici e al supermercato.

Proprio un mese fa un episodio analogo si era verificato in via Fieschi, all’angolo con via XX Settembre. La strada era rimasta chiusa per alcuni giorni.

