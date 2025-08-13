Ruba uno zaino in un b&b e usa le carte di credito, ladro seriale incastrato dalla polizia locale

Genova. Nel pomeriggio di lunedì 11 agosto il personale della polizia locale, attraverso il sistema di videosorveglianza, notava – in vico Santa Sabina, nel centro storico – un uomo intento a svuotare e controllare il contenuto di uno zaino. L’uomo, riconosciuto come persona nota per precedenti di polizia, è stato raggiunto e controllato dagli agenti.

L’uomo era in possesso di diversi elementi sospetti, tra cui una targhetta con il nome di un dipendente di un B&B, vari mazzi di chiavi e numerosi attrezzi atti allo scasso. Senza documenti, è stato accompagnato presso gli uffici per ulteriori accertamenti.

Le indagini successive e l’analisi delle immagini di videosorveglianza hanno permesso di accertare che lo zaino era stato rubato poco prima a un dipendente di un B&B in zona Principe.

L’uomo, infatti, era ancora in possesso dello zaino e delle chiavi di casa del dipendente e inoltre, poche ore prima, aveva utilizzato delle carte di credito, presumibilmente del dipendente del B&B, in due diverse attività commerciali.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva effettuato un altro furto, all’interno di un’auto, da cui aveva sottratto un tagliando Easy Park e un mazzo di chiavi.

Alla fine delle operazioni, l’uomo è stato denunciato per furto continuato, a seguito dei plurimi episodi accertati a danno di due diverse vittime, e per utilizzo indebito di carte di pagamento elettronico, reati per i quali sono state acquisite prove documentali e video. Inoltre, è stato denunciato anche per il possesso di arnesi atti allo scasso, che sono stati posti sotto sequestro. La merce rubata è stata interamente restituita alle persone offese.