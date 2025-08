La Sampdoria continua a muoversi sul mercato: spicca il nome di Ferri del Montpellier

Genova. Dopo il periodo iniziale di stallo cominciano a delinearsi determinate situazioni di mercato per la Sampdoria. Sia in entrata sia in uscita, inizia a prendere forma quantomeno un abbozzo di idee di quella che potrà essere la squadra di Donati, che mercoledì sfiderà il Novara in amichevole alle 17:30.

Il primo nome ufficializzato è stato quello di Marvin Çuni, attaccante ex Frosinone reduce dall’esperienza con il Rubin Kazan’. Le altre piste dalla Samp porterebbero a nomi come Mattia Sala (trequartista del Pisa ex Pontedera), Oliver Abildgaard (centrocampista del Como), Luigi Cherubini (attaccante della Roma messo in mostra alla Carrarese) e Simone Pafundi (attaccante dell’Udinese). Sono comunque diversi i profili vagliati dal club che punta a portare volti nuovi e entusiasmo rinnovato. Un nome di esperienza è quello di Jordan Ferri, centrocampista francese del Montpellier e ex Lione con numerose presenze tra Ligue 1 e Ligue 2. L’operazione, rivelata in prima battuta da Sky, sembrerebbe essere a buon punto: rappresenterebbe un arrivo di spessore per il progetto blucerchiato.

Fronte uscite, invece, si vede Gennaro Tutino verso Avellino (per lui un ritorno). L’attaccante, accolto con tanta euforia dalla piazza, si è rivelato un flop per rendimento complessivo. In partenza c’è poi Ronaldo Vieira, diretto in MLS dove lo aspettano i San Jose Earthquakes. Ai saluti anche un altro elemento che però è stato decisamente più positivo dei primi due: Melle Meulensteen può tornare in Olanda unendosi al Go Ahead Eagles.