Genova. Sono stabili le condizioni dell’uomo di 78 anni che venerdì è stato investito da un’auto della Guardia di Finanza in via XX Settembre.

L’uomo era stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino, intubato e incosciente. I medici che lo hanno preso in carico in queste ore stanno provando a risvegliarlo, anche alla luce della stabilità, ma la prognosi rimane riservata.

Il 78enne era stato investito nella parte bassa di via XX Settembre da un’auto delle Fiamme Gialle che stava procedendo verso piazza De Ferrari. L’urto, molto violento, gli ha provocato un grave trauma cranico.

Stando ad alcuni testimoni l’uomo ha attraversato lontano dalle strisce, senza prestare attenzione alle auto che sopraggiungevano (il transito è consentito solo a bus e mezzi di emergenza) ed è stato colpito in pieno. Sull’accaduto indaga la sezione infortunistica della polizia locale.