  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aggiornamento

Travolto da un’auto della Guardia di Finanza in via XX Settembre, stabili le condizioni dell’anziano investito

L’uomo era stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino, intubato e incosciente

incidente via xx settembre

Genova. Sono stabili le condizioni dell’uomo di 78 anni che venerdì è stato investito da un’auto della Guardia di Finanza in via XX Settembre.

L’uomo era stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino, intubato e incosciente. I medici che lo hanno preso in carico in queste ore stanno provando a risvegliarlo, anche alla luce della stabilità, ma la prognosi rimane riservata.

Il 78enne era stato investito nella parte bassa di via XX Settembre da un’auto delle Fiamme Gialle che stava procedendo verso piazza De Ferrari. L’urto, molto violento, gli ha provocato un grave trauma cranico.

Stando ad alcuni testimoni l’uomo ha attraversato lontano dalle strisce, senza prestare attenzione alle auto che sopraggiungevano (il transito è consentito solo a bus e mezzi di emergenza) ed è stato colpito in pieno. Sull’accaduto indaga la sezione infortunistica della polizia locale.

Più informazioni
leggi anche
incdente via XX settembre
In mattinata
Investito da un’auto della Guardia di Finanza in via XX Settembre: gravissimo
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.