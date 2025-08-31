Investito a Quinto, anziano muore all’ospedale: è l’undicesima vittima della strada da gennaio

Genova. È morto nel pomeriggio l’81enne Giovanni Carpentieri, investito in mattinata in via Angelo Gianelli, nel quartiere genovese di Quinto. L
L’uomo era stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Da subito considerato gravissimo, era stato ricoverato in codice rosso al San Martino di Genova, ma invano.
Si tratta dell’undicesima vittima della strada a Genova dall’inizio dell’anno. La conducente dell’auto è indagata per omicidio stradale colposo.
Più informazioni