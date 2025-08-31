  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Investito a Quinto, anziano muore all’ospedale: è l’undicesima vittima della strada da gennaio

La conducente dell'auto è indagata per omicidio stradale colposo

ambulanze pronto soccorso san martino

Genova. È morto nel pomeriggio l’81enne Giovanni Carpentieri, investito in mattinata in via Angelo Gianelli, nel quartiere genovese di Quinto. L

L’uomo era stato travolto da una Fiat Panda mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Da subito considerato gravissimo, era stato ricoverato in codice rosso al San Martino di Genova, ma invano.

Si tratta dell’undicesima vittima della strada a Genova dall’inizio dell’anno. La conducente dell’auto è indagata per omicidio stradale colposo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.