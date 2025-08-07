Non dichiara 55mila euro guadagnati su OnlyFans, nei guai influencer genovese

Tigullio. Aveva guadagnato oltre 55mila euro, in quattro anni, incassandoli tramite la piattaforma OnlyFans ma non li aveva mai dichiarati al fisco, per questo un’influencer genovese è finita nei guai.

È quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Chiavari, al termine di una verifica fiscale nei confronti della content creator, giovane attiva nel Tigullio.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Genova, ha riguardato una donna che produce e pubblica contenuti multimediali – foto, video, chat e dirette streaming – destinati a un pubblico pagante.

Il denaro, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le veniva accreditato direttamente dalla sede estera della piattaforma, eludendo completamente il fisco italiano.

Attraverso l’analisi dei movimenti bancari, delle banche dati in uso al corpo e delle informazioni disponibili online, le fiamme gialle sono riuscite a far emergere redditi mai dichiarati per decine di migliaia di euro. I compensi sono stati ricondotti a un’attività di lavoro autonomo di tipo artistico-professionale.

Alla creator sono state contestate violazioni fiscali di tipo amministrativo, tra cui la presentazione infedele della dichiarazione dei redditi e l’omessa fatturazione dell’Iva.