In mattinata

Investito da un’auto della Guardia di Finanza in via XX Settembre: gravissimo

L'auto procedeva in direzione piazza De Ferrari, l'uomo ha attraversato mentre stava sopraggiungendo ed è stato colpito in pieno

incdente via XX settembre

Genova. Gravissimo incidente venerdì mattina in via XX Settembre. Un uomo di 78 anni è stato investito da un’auto della Guardia di Finanza che stava procedendo verso piazza De Ferrari e sbalzato per diversi metri sull’asfalto.

È successo poco prima di mezzogiorno nella parte bassa di via XX Settembre, a poca distanza dall’ingresso del Mercato Orientale.

Stando ad alcuni testimoni l’uomo ha attraversato lontano dalle strisce, senza prestare attenzione alle auto che sopraggiungevano (il transito è consentito solo a bus e mezzi di emergenza) ed è stato colpito in pieno.

Sul posto mezzi della Croce Bianca Genovese e della Croce Bianca di Carignano insieme all’automedica. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime: incosciente, è stato intubato e portato d’urgenza all’ospedale. È stato ricoverato nel reparto di rianimazione, e la prognosi è riservata.

