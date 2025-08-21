Genova. Incidente stradale in via Gramsci intorno alle 13.30 di giovedì, dove una macchina ha provato a fare inversione tagliando la carreggiata e colpendo uno scooter.

L’incidente è avvenuto in direzione ponente, poco oltre l’incrocio con via delle Fontane. A bordo del mezzo a due ruote, sulla corsia di sorpasso, viaggiavano due donne di 36 e 37 anni, che hanno sbattuto contro la portiera del guidatore della macchina e sono cadute a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca con l’automedica Golf 4. La donna alla guida dello scooter è stata accompagnata all’ospedale Galliera, mentre la passeggera, con una sospetta lesione spinale, è stata ospedalizzata in codice giallo.

Illesa la famiglia occupante l’autovettura. Presente la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, inevitabilmente rallentato. Presente anche personale Amt.