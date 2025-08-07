Genova. Uno scooter in fuga dalla polizia locale ha provocato un incidente in via Cecchi giovedì pomeriggio, lasciando a terra una ragazza ferita.

Alla guida dello scooter un 35enne che ha svoltato dove non era consentito e si è accorto di una pattuglia della locale nelle vicinanze. Per scappare ha quindi imboccato e percorso contromano via della Libertà inseguito dall’auto con le sirene accese. Arrivato nei pressi dell’incrocio con via Cecchi si è scontrato con un altro scooter che percorreva la stessa via in direzione Viale Brigate Partigiane.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese insieme con l’automedica Golf 1. Ad avere la peggio è stata la conducente del secondo scooter, una ragazza di 23 anni che ha riportato varie escoriazioni e dolore alla clavicola con sangue dal naso. L’altro scooterista ha riportato escoriazioni varie.

Sono stati entrambi assicurati a una barella e portati in ospedale in codice giallo ai pronto soccorso del Policlinico San Martino e dell’ospedale Galliera. L’incrocio è stato temporaneamente chiuso per consentire gli accertamenti di rito, la posizione dello scooterista è in fase di valutazione da parte della polizia locale.