Incidente sul lavoro nel cantiere dei cassoni per la nuova diga, operaio sbalzato da 7 metri

Vado Ligure. Un operaio impegnato nella costruzione dei cassoni destinati alla nuova diga foranea di Genova è rimasto ferito nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro a Vado Ligure.

L’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando l’uomo, durante le operazioni di versamento del cemento con una pompa, è stato colpito all’addome da un violento colpo di ariete, causato probabilmente da una sacca d’aria nel tubo.

L’impatto lo ha sbalzato mentre si trovava a circa 7 metri di altezza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento savonese.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario, con l’aiuto della ditta costruttrice. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area portuale e al supporto nelle operazioni di soccorso.

Sul posto hanno operato anche i carabinieri e l’Autorità portuale: in corso ulteriori accertamenti e indagini sull’accaduto e sul ferimento dell’operaio, trasportato poi in ospedale in codice giallo per i traumi provocati dall’incidente.