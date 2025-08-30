  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Pedone

Incidente a Quinto, anziano investito in via Gianelli: è in gravissime condizioni

La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente: non è chiaro se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali o fosse nelle immediate vicinanze

automedica 118 soccorso

Genova. Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto, in via Gianelli, nel quartiere di Quinto, a Genova.

Un uomo di circa 80 anni è stato investito intorno alle 10.30 sull’Aurelia da un’auto, un’utilitaria, che viaggiava in direzione di Nervi.

E’ stato soccorso dall’automedica del 118 e dalla pubblica assistenza Nerviese. L’anziano ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è chiaro se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali o fosse nelle immediate vicinanze

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.