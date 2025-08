Incidente mortale nel sottopasso di Caricamento, fiaccolata in ricordo di Giombattista Colombo

Genova. Esattamente un anno fa, il 2 agosto 2024, il 30enne Giombattista Colombo perdeva la vita, vittima di una tragica collisione stradale nel sottopasso di Caricamento. Questa mattina, in suo ricordo, una messa nella chiesa di San Marco al Molo e la fiaccolata organizzata dall’associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada.

Alla commemorazione ha partecipato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. “Oggi siamo qui, insieme, per ricordare Giombattista Colombo e per stringerci attorno alla sua famiglia, agli amici e a tutte le persone che, come loro, conoscono il dolore di una perdita improvvisa sulle nostre strade“, ha dichiarato Salis.

“Nessuno deve sentirsi solo di fronte a un dolore così grande e momenti di ricordo come questo devono servirci per proseguire tutti insieme, istituzioni, associazioni, cittadini, a lavorare uniti per rendere le strade di Genova più sicure: a nome dell’amministrazione comunale vi assicuro che questo impegno non verrà meno. Ringrazio l’associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada e tutti coloro che, partecipando oggi alla fiaccolata, contribuiscono a tenere accesa quella memoria che costituisce, sempre, il primo passo verso il cambiamento”, ha concluso la sindaca.

Secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a livello globale si contano ogni anno circa 1,3 milioni di vittime della strada e la violenza stradale risulta essere la prima causa di morte tra i giovani fino ai 29 anni. Circa la metà delle vittime sono pedoni, ciclisti e motociclisti, ovvero gli utenti della strada più vulnerabili.