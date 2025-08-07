Incidente mortale a San Fruttuoso, anziana investita da un’auto

Genova. Incidente mortale a Genova. Una donna di 89 anni è morta in ospedale dove era stata ricoverata in seguito a un investimento avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 7 agosto, nella zona di Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova.

L’incidente si è verificato in via Torti, a Genova intorno alle 10. L’anziana è stata investita da un porter, un furgoncino, mentre attraversava la strada.

Il decesso è avvenuto all’ospedale San Martino dove, soccorsa dalle ambulanze, era stata portata in condizioni già disperate.

Sul posto la sezione infortunistica dalla polizia locale, ora diretta dal comandante Fabio Manzo. Il conducente della vettura è risultato negativo al primo test dell’alcol. Secondo le prime informazioni – ma i rilievi sono in corso – l’investimento sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali.