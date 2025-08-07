  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tragedia

Incidente mortale a San Fruttuoso, anziana investita da un’auto

La donna stava attraversando la strada. Il conducente è risultato negativo all'alcoltest

automedica 118 soccorso

Genova. Incidente mortale a Genova. Una donna di 89 anni è morta in ospedale dove era stata ricoverata in seguito a un investimento avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 7 agosto, nella zona di Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova.

L’incidente si è verificato in via Torti, a Genova intorno alle 10. L’anziana è stata investita da un porter, un furgoncino, mentre attraversava la strada.

Il decesso è avvenuto all’ospedale San Martino dove, soccorsa dalle ambulanze, era stata portata in condizioni già disperate.

Sul posto la sezione infortunistica dalla polizia locale, ora diretta dal comandante Fabio Manzo. Il conducente della vettura è risultato negativo al primo test dell’alcol. Secondo le prime informazioni – ma i rilievi sono in corso – l’investimento sarebbe avvenuto sulle strisce pedonali.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.