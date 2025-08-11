Incidente mortale sulla A10 tra Spotorno e Savona, morto un 58enne

Liguria. Incidente mortale, nella notte, sulla autostrada A10. È successo dopo le 22,30 di domenica 10 agosto nel tratto compreso tra Spotorno e Savona.

In uno scontro tra un’auto e una moto, con a bordo due persone, un uomo e una donna, ad avere la peggio è stata la coppia sulla due ruote.

La dinamica dell’incidente mortale sulla A10 è ancora da ricostruire con esattezza, ma quel che è certo è che l’impatto è stato violento e ha sbalzato entrambi dalla sella.

Caduti sull’asfalto, hanno riportato traumi e ferite. Sul posto, due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

I soccorritori si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione. Nonostante i tentativi, per l’uomo, un 58enne residente nel savonese, non c’è stato nulla da fare.

La donna, invece, è stata trasportata in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.