Travolto

Incidente in corso Sardegna, uomo investito da una moto: è in gravi condizioni

Intubato e sedato con diversi traumi e fratture, portato in codice rosso al San Martino. In quel punto non ci sono attraversamenti pedonali. Lievemente ferito anche il centauro

incidente corso sardegna

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio poco prima delle 15.30 in corso Sardegna, nel tratto subito a monte del tunnel che sottopassa la ferrovia. Una moto di grossa cilindrata ha investito un pedone, rimasto ferito in modo grave.

L’uomo, di circa quarant’anni, ha riportato una frattura scomposta esposta alla gamba sinistra, un trauma cranico e fuoriuscita di sangue dalle orecchie.

Sul posto l’ambulanza della Squadra Emergenza e l’automedica Golf 1. Il personale sanitario ha caricato l’infortunato su una barella spinale: sebbene fosse rimasto sempre cosciente, è stato necessario intubarlo e sedarlo prima del trasporto in codice rosso all’ospedale San Martino.

Lievemente ferito anche il motociclista, un giovane di circa trent’anni, che nella caduta ha riportato una frattura alla mano sinistra. Soccorso anche lui dai volontari della Squadra Emergenza, è stato portato in codice verde all’ospedale Galliera.

La dinamica è al vaglio degli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale. L’incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione monte e in quel tratto non ci sono attraversamenti pedonali che percorrano la strada da un lato all’altro.

