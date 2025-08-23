Scontro durante le prove del Cerro Abajo, due biker in codice rosso al San Martino

Genova. Due biker impegnati nelle prove del Red Bull Cerro Abajo sono finiti in ospedale sabato pomeriggio dopo essersi scontrati su una creuza all’altezza di via Chiodo.

L’urto tra i due ciclisti è stato molto violento, e nella caduta entrambi hanno riportato fratture scomposte alle gambe.

Subito soccorsi, sul posto sono poi arrivate l’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena e della Croce Rossa di Campomorone insieme con l’automedica.

Entrambi, anche alla luce della dinamica dello scontro, sono stati accompagnati al San Martino in codice rosso e le loro condizioni sono al vaglio dell’equipe sanitaria.