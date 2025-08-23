  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nel pomeriggio

Scontro durante le prove del Cerro Abajo, due biker in codice rosso al San Martino

L’urto tra i due ciclisti è stato molto violento, e nella caduta entrambi hanno riportato fratture scomposte alle gambe

Ambulanza automedica

Genova. Due biker impegnati nelle prove del Red Bull Cerro Abajo sono finiti in ospedale sabato pomeriggio dopo essersi scontrati su una creuza all’altezza di via Chiodo.

L’urto tra i due ciclisti è stato molto violento, e nella caduta entrambi hanno riportato fratture scomposte alle gambe.

Subito soccorsi, sul posto sono poi arrivate l’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena e della Croce Rossa di Campomorone insieme con l’automedica.

Entrambi, anche alla luce della dinamica dello scontro, sono stati accompagnati al San Martino in codice rosso e le loro condizioni sono al vaglio dell’equipe sanitaria.

Più informazioni
leggi anche
cerro abajo
Ci siamo
È il weekend del Red Bull Cerro Abajo: dalla gara ai divieti, tutto quello che c’è da sapere
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.