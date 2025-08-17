  • News24
Nella notte

Incidente a Carasco, auto si schianta contro un semaforo: tre persone estratte dai vigili del fuoco

Tutti gli occupanti sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Probabile un colpo di sonno

Carasco. Incidente nella notte a San Quirico, nel comune di Carasco, lungo la strada provinciale della Val Graveglia: un’auto con tre persone a bordo si è schiantata contro un semaforo.

È successo intorno alle 4: sul posto, oltre all’automedica del 118 del Tigullio, sono accorse le ambulanze di Croce Verde di Carasco, Croce Rossa di Cicagna e Croce Rossa di Cogorno.

Ma per soccorrere gli occupanti della vettura, andata distrutta nello schianto, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco: i tre sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle cure del personale sanitario.

Per fortuna, nonostante le ferite e i traumi riportati, nessuno di loro era in gravi condizioni: sia l’autista che i due passeggeri sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

A causare l’incidente, probabilmente, un colpo di sonno subito da chi era alla guida.

