Genova. Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 14 agosto sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, dove due camion hanno preso fuoco durante un tamponamento.

Stando ai primi accertamenti ci sarebbero almeno due feriti, entrambi accompagnati all’ospedale Villa Scassi con ustioni diffuse.

Lo scontro è avvenuto al km 3+600, e il traffico è completamente bloccato sul tratto con 3 km di coda. Si sono inoltre formate code sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Prà fino al bivio con la A26.

La situazione è peggiorata dalle temperature molto alte e dal traffico registrato sulle autostrade per le prime partenze per il fine settimana lungo di Ferragosto o le ferie e anche per i primi rientri. Tantissimi gli automobilisti bloccati in coda sotto il sole.

Per chi da Savona è diretto a Torino o Milano, proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Camion in fiamme sull’autostrada A26

Incidente in A26, gli aggiornamenti sul traffico

Alle 14.30 la situazione traffico era la seguente: