Incidente in A12, auto ribaltata e quattro feriti: traffico nel caos durante il controesodo

Chiavari. Traffico bloccato e situazione critica domenica pomeriggio sull’autostrada A12 a causa di un incidente tra due auto tra Rapallo e Chiavari, proprio in una giornata da bollino rosso per il controesodo dalle riviere.

L’autostrada è stata chiusa in un primo momento, poi è stata riaperta una corsia. Si sono registrate code fino a 9 chilometri. Poi la situazione è rientrata nella prima serata con disagi residui dovuti principalmente al traffico intenso.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 nelle galleria Sant’Agostino II. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata. Sul posto numerose ambulanze, l’automedica del 118 del Tigullio, vigili del fuoco e polizia stradale. L’intervento dei pompieri è stato necessario per estrarre gli occupanti dalla macchina.

Alla fine il bilancio è di quattro persone ferite: tre sono state portate in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, mentre una è stata accompagnata al San Martino, sempre in codice giallo.

Più gravi le conseguenze sul traffico con inevitabili ripercussioni anche in Aurelia. Per i veicoli leggeri diretti a Genova, Autostrade consigliava di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Rapallo.

In mattinata e nel primo pomeriggio si erano registrati lievi disagi su A7 e A26 tra incidenti e code da rientro.

Ma attenzione: il bollino rosso sulle autostrade caratterizzerà anche la giornata di lunedì. Occhi puntati anche agli sbarchi dai traghetti nel porto di Genova.