Fa incidente in A12, ai controlli risulta un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

Genova. Era al volante in autostrada con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite: fermato, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

L’uomo, un 57enne, è stato sottoposto ad alcol test da una pattuglia della polizia stradale della sezione di Sampierdarena in prossimità dell’uscita di Recco, sulla A12, dove era stato segnalato un incidente tra due veicoli.

Durante gli accertamenti il 57enne è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,13 g/l, quasi quattro volte superiore al limite legale.

Nel corso dei controlli della polizia stradale per Ferragosto, inoltre, il conducente di un furgone è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato.