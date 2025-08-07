Ricapitalizzazione del Genoa, la Procura chiede l’archiviazione: “Non ci fu alcuna truffa”

Genova. Nessuna truffa nell’aumento di capitale che ha portato l’imprenditore rumeno Dan Sucu alla guida del Grifone. A stabilirlo il pm Alberto Landolfi che aveva aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato dal gruppo assicurativo americano A-Cap che nella denuncia sosteneva di non aver potuto esercitare il diritto di opzione, a suo dire legittimo visti i precedenti crediti nei confronti di 777 e di essere stato quindi penalizzato nei movimenti societari successivi che hanno consentito all’imprenditore rumeno Șucu di diventare il nuovo patron del Genoa grazie a un aumento di capitale di 40 milioni.

La Procura ha tuttavia deciso di chiedere l’archiviazione dell’inchiesta dove era stato iscritto nel registro degli indagati l’amministratore delegato del Genoa Andrès Blazquez (difeso dagli avvocati Cesare Manzitti e Fabio Fossati).

Nel corso delle indagini sono state audite molte persone informate sui fatti tra cui tutti i dirigenti ed ex dirigenti della società rossoblù e acquisiti dalla guardia di finanza tutti i documenti societari contestati. Secondo l’accusa “gli elementi investigativi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto nell’esposto, i dirigenti di A-Cap “furono messi perfettamente a conoscenza dell’iniziativa dell’azionista controllante di aumentare urgentemente il capitale, accrescimento” scrive il pm.

Quell’operazione fra l’altro rispondeva a “un’obiettiva necessità di attuare il rafforzamento patrimoniale del Genoa c.f.c. sia per adempiere all’accordo di ristrutturazione del debito omologato dal tribunale e in considerazione del doveroso sollecito in tal senso effettuato dall’agenzia delle Entrate, la quale chiedeva di procedere al concordato aumento del capitale della società, sia per le obiettive condizioni di precarietà economica della medesima”