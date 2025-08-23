Incendio in via Asiago, paura nella notte: condominio evacuato ma nessun ferito

Genova. Un incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte in un appartamento di via Asiago, nei pressi di corso Monte Grappa nella Bassa Valbisagno. A prendere fuoco un’abitazione al quarto piano del civico 7.

Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, diverse volanti della polizia di Stato, ambulanze della Squadra Emergenza e della Nuova Volontari San Fruttuoso insieme all’automedica, oltre che la polizia locale.

Per fortuna l’appartamento era vuoto quando è divampato il rogo. Molti abitanti sono usciti spontaneamente dal palazzo quando hanno avvertito il fumo e le fiamme, tutti gli altri sono stati evacuati dai vigili del fuoco.

Alla fine non si registrano né feriti né intossicati.

Dopo aver estinto le fiamme in breve tempo, i vigili del fuoco hanno avviato le verifiche sullo stabile, necessarie per dare il via libera al rientro degli evacuati.