Incendio a Rossiglione, tre feriti salvati dalle fiamme: trentenne grave al San Martino

Genova. Il vasto incendio divampato nel pomeriggio tra Belforte e Rossiglione ha provocato tre feriti. Uno di loro, un uomo di circa 30 anni, è stato trasportato in condizioni gravi in elicottero all’Ospedale San Martino di Genova.

Le altre due persone ferite, la madre e il nonno dell’uomo, non sono in pericolo di vita. La donna è stata portata all’ospedale di Genova, mentre l’anziano è stato ricoverato all’Ospedale di Alessandria. Al momento dell’incendio, i tre si trovavano nel bosco e non nella loro abitazione. Secondo le prime informazioni i tre sarebbero stati sorpresi dalle fiamme nei pressi della cascina di famiglia.

Per domare le fiamme sul posto sono arrivate squadre di pompieri da entrambe le regioni. L’operazione è supportata anche da tre elicotteri, decollati da Genova, Imperia e Torino, e da alcuni canadair che stanno facendo la spola tra il mare davanti alla costa di Voltri e i monti della valle Stura.

Il Comune di Rossiglione ha chiuso alcune strade per consentire la viabilità per i mezzi di soccorso in zona Zucchetta, la più vicina al fronte del fuoco.