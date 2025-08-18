Rossiglione, incendio nei boschi tra Liguria e Piemonte: elicotteri e canadair in azione

Genova. Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio nei boschi al confine tra Piemonte e Liguria, in un’area vicina al comune di Rossiglione.

Per domare le fiamme sul posto sono arrivate squadre di pompieri da entrambe le regioni. L’operazione è supportata anche da tre elicotteri, decollati da Genova, Imperia e Torino, e da alcuni canadair che stanno facendo la spola tra il mare davanti alla costa di Voltri e i monti della valle Stura.

Il Comune di Rossiglione ha chiuso alcune strade per consentire la viabilità per i mezzi di soccorso in zona Zucchetta, la più vicina al fronte del fuoco.

Foto Fabrizio Prato e Fanny Vieyra (gruppo Facebook “Sei di Rossiglione se…”)