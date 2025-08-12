  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Vegetazione in fiamme

Dopo Ne, altro rogo al passo del Bocco: massima allerta per gli incendi

Il primo incendio divampato in località Zerli è stato messo in sicurezza da vigili del fuoco e da nove volontari della protezione civile, il secondo è in fase di spegnimento

incendio vigili del fuoco

Ne. Doppio incendio martedì 12 agosto nell’entroterra in provincia di Genova. Un primo rogo è scoppiato a Ne, in Val Graveglia, un secondo al passo del Bocco, tra Mezzanego e Borzonasca.

Il primo incendio divampato in località Zerli è stato messo in sicurezza da vigili del fuoco e da nove volontari della protezione civile, che sono riusciti a contenere rapidamente le fiamme evitando che l’incendio si potesse propagare. L’incendio radente ha interessato circa un chilometro di fronte fiamma.

Dopo alcune ore la situazione è stata messa sotto controllo ed è stato predisposto un presidio, ma mentre alcune squadre rientravano, però, un nuovo allarme ha dirottato le forze al Passo del Bocco, dove un è scoppiato un altro incendio.

Massimi gli sforzi di vigili del fuoco e volontari per contenere le fiamme, estrema la fatica alla luce delle temperature altissime. Il rischio però è che proprio per il caldo, la vegetazione secca e il vento l’incendio possa propagarsi.

volontari protezione civile incendi

In questi giorni, ricordiamo, è in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi della protezione civile, cosa che comporta diversi divieti tra cui quelli di accendere fuochi per grigliate o di bruciare sterpaglie all’aperto.

Più informazioni
leggi anche
vigili del fuoco incendio boschi
Pericoloso
Incendio di bosco nell’entroterra di Chiavari, sotto controllo grazie ai vigili del fuoco
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.