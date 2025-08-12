Dopo Ne, altro rogo al passo del Bocco: massima allerta per gli incendi

Ne. Doppio incendio martedì 12 agosto nell’entroterra in provincia di Genova. Un primo rogo è scoppiato a Ne, in Val Graveglia, un secondo al passo del Bocco, tra Mezzanego e Borzonasca.

Il primo incendio divampato in località Zerli è stato messo in sicurezza da vigili del fuoco e da nove volontari della protezione civile, che sono riusciti a contenere rapidamente le fiamme evitando che l’incendio si potesse propagare. L’incendio radente ha interessato circa un chilometro di fronte fiamma.

Dopo alcune ore la situazione è stata messa sotto controllo ed è stato predisposto un presidio, ma mentre alcune squadre rientravano, però, un nuovo allarme ha dirottato le forze al Passo del Bocco, dove un è scoppiato un altro incendio.

Massimi gli sforzi di vigili del fuoco e volontari per contenere le fiamme, estrema la fatica alla luce delle temperature altissime. Il rischio però è che proprio per il caldo, la vegetazione secca e il vento l’incendio possa propagarsi.

In questi giorni, ricordiamo, è in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi della protezione civile, cosa che comporta diversi divieti tra cui quelli di accendere fuochi per grigliate o di bruciare sterpaglie all’aperto.