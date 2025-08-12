Incendio di bosco nell’entroterra di Chiavari, sotto controllo grazie ai vigili del fuoco

Genova. Una squadra da Genova e una da Chiavari sono stati impegnati nella mattinata di oggi per un incendio boschivo scaturito nella zona del Comune di Ne, in Val Graveglia, nell’entroterra di Chiavari.

Le fiamme hanno distrutto parte della vegetazione ma sono state subito domate dai pompieri, intervenuti immediatamente per evitare che il rogo si propagasse viste anche le alte temperature, il clima secco e le raffiche di vento.

Sul posto i vigili del fuoco stanno ora eseguendo le operazioni di bonifica per evitare che possano risvegliarsi dei focolai.

In questi giorni, ricordiamo, è in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi della protezione civile, cosa che comporta diversi divieti tra cui quelli di accendere fuochi per grigliate o di bruciare sterpaglie all’aperto.