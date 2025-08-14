  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Da due giorni

Quasi spento l’incendio a Mezzanego, droni per bonificare la zona

Massimi gli sforzi di vigili del fuoco e volontari per contenere le fiamme, estrema la fatica alla luce delle temperature altissime

incendio alassio bosco vvff vigili del fuoco generica

Genova. È fortunatamente in fase di spegnimento l’incendio di bosco scoppiato due giorni fa al passo del Bocco, tra Mezzanego e Borzonasca.

In questi giorni si sono alternate le squadre di Chiavari nei vari turni, la squadra boschi e numerosi volontari AIB da diversi comuni della Liguria.

Per terminare il sopralluogo il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ha richiesto il personale SAPR che, grazie all’uso dei droni e della visione termica, stabiliscano se vi siano ancora zone calde limitrofe alla vegetazione.

Massimi gli sforzi di vigili del fuoco e volontari per contenere le fiamme, estrema la fatica alla luce delle temperature altissime. Il rischio però era che proprio per il caldo la vegetazione secca e il vento l’incendio si propagasse.

Più informazioni
leggi anche
incendio vigili del fuoco
Vegetazione in fiamme
Dopo Ne, altro rogo al passo del Bocco: massima allerta per gli incendi
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.