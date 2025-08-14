Quasi spento l’incendio a Mezzanego, droni per bonificare la zona

Genova. È fortunatamente in fase di spegnimento l’incendio di bosco scoppiato due giorni fa al passo del Bocco, tra Mezzanego e Borzonasca.

In questi giorni si sono alternate le squadre di Chiavari nei vari turni, la squadra boschi e numerosi volontari AIB da diversi comuni della Liguria.

Per terminare il sopralluogo il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ha richiesto il personale SAPR che, grazie all’uso dei droni e della visione termica, stabiliscano se vi siano ancora zone calde limitrofe alla vegetazione.

Massimi gli sforzi di vigili del fuoco e volontari per contenere le fiamme, estrema la fatica alla luce delle temperature altissime. Il rischio però era che proprio per il caldo la vegetazione secca e il vento l’incendio si propagasse.