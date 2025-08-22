Container in fiamme in porto, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Questo pomeriggio i vigili del Fuoco della sede centrale, sono intervenuti presso il porto di Genova, a calata Sanità – terminal Sech – per una fuoriuscita di sostanza infiammabile da un container.

Individuata la perdita i pompieri hanno optato per la richiesta di intervento di una squadra di colleghi di Milano specializzati in operazioni di travaso che provvederanno a trasferire il prodotto in un nuovo contenitore.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono stati feriti o intossicati.