Incendio in appartamento al quartiere Diamante, grave giovane ustionato

Genova. Allarme questa mattina in via Cechov, nel quartiere Diamante, a Bolzaneto: un ragazzo di 23 anni è rimasto ustionato in un principio di incendio scaturito nel suo appartamento.
A prendere fuoco, intorno alle 2 di notte, è stato un materasso, per motivi ancora da accertare, forse per una sigaretta lasciata accesa.
Il giovane si è ustionato nel tentativo di spegnere da solo il rogo, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.
Sul posto anche il personale sanitario con l’automedica del 118 e la Croce Rosa Rivarolese. Il 23enne è stato trasportato d’urgenza al Villa Scassi in gravi condizioni.