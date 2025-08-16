Genova. I vigili del fuoco stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, a Torriglia, in Val Trebbia (Genova) per l’incendio di un capannone dove erano immaganizzati tronchi e altro materiale legnoso.

Grazie all’uso del liquido schiumogeno utilizzato in questi casi, i pompieri hanno circoscritto l’incendio piuttosto velocemente.

Sul posto sono state invita la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, la squadra della centrale con il carro schiuma, due supporti, uno con autobotte e l’altro con bombole di aria respirabile nonché il funzionario di guardia.

Nessuna persona è stata coinvolta e non ci sono stati feriti né intossicati ma sul posto, in ausilio, anche i soccorritori del 118 oltre a una pattuglia dei carabinieri.