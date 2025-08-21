  • News24
Nel pomeriggio

Camogli, fulmine fa scoppiare un incendio sulle alture

Nella zona sin dal pomeriggio si è registrata un’attività atmosferica elettrica che ha scaricato a terra una scarica di particolare intensità

incendio camogli

Camogli. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di giovedì 21 agosto sul monte Esoli, sulle alture di Camogli, a causa di un fulmine.

Nella zona sin dal pomeriggio si è registrata un’attività atmosferica elettrica che ha scaricato a terra un fulmine di particolare intensità. È partito un incendio, e nel giro di poco tempo dalla cima del monte si è alzata una colonna di denso fumo nero.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati nove volontari della protezione civile per contribuire allo spegnimento e alla bonifica.

