Incendio boschivo nel Ponente genovese, in fiamme la zona di Punta Martin

Genova. Un nuovo incendio boschivo è divampato nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Punta Martin, nell’entroterra del Ponente genovese, sopra l’Acquasanta.

L’allarme è scattato intorno alle 2 e i vigili del fuoco hanno cercato di raggiungere il luogo con le squadre di terra, ma data la zona molto impervia è stato impossibile aggredire le fiamme dal basso.

Con la luce del giorno si è alzato in volo l’elicottero che ha iniziato a effettuare lanci d’acqua dall’alto. In giornata si valuterà anche l’intervento del Canadair. Ad alimentare le fiamme è stato il vento piuttosto sostenuto nelle ultime ore.

Per ora non ci sono pericoli per case o persone, visto che l’area è brulla e disabitata.