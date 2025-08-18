  • News24
Roghi

Quasi spento l’incendio sopra Acquasanta, rogo anche a Borzonasca

Vigili del fuoco e volontari anti incendio boschivo sono rimasti in presidio tutta la notte scorsa per controllare che il rogo non riprendesse vigore

Incendio bosco notte Voltri

Genova. Proseguono le operazioni di bonifica e spegnimento dell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica a Punta Martin, crinale sulle alture di Acquasanta.

Vigili del fuoco e volontari anti incendio boschivo sono rimasti in presidio tutta la notte scorsa per controllare che il rogo non riprendesse vigore, complici le alte temperature e il vento. A questo incendio se n’è aggiunto  un altro in località Miretto, nel comune di Borzonasca, scoppiato domenica pomeriggio e ripreso in serata.

Tre i volontari del Coordinamento Anti Incendio Boschivo attivati in affiancamento ai vigili del Fuoco di Chiavari, rientrati nella notte.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi per spegnere incendi di bosco, il più grande e preoccupante sul passo del Bocco, tra Mezzanego e Borzonasca, divampato il 12 agosto.

