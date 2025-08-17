Incendi, domenica di lavoro per vigili del fuoco e volontari: in bonifica il rogo di Punta Martin

Genova. È ormai in fase di bonifica l‘incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica nei boschi intorno a Punta Martin, nell’entroterra del Ponente genovese, a qualche chilometro dall’Acquasanta.

Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno lavorato con squadre da terra e con lanci d’acqua dal cielo grazie all’elicottero operativo fin dalle prime ore della mattinata.

A coadiuvare i pompieri i volontari dell’antincendio boschivo con una ventina di persone sul posto.

Per fortuna il rogo, alimentato in un primo momento dal forte vento secco da nord, si è sempre mantenuto a notevole distanza dalle abitazioni, essendo divampato in una zona impervia e selvaggia.

Nel pomeriggio un altro incendio si è sviluppato nell’entroterra di Chiavari, ma i vigili del fuoco sono riusciti subito a contenere le fiamme e in poche ore la criticità è stata risolta.