Cambio di programma

Forno elettrico per l’ex Ilva, anticipata al 2 settembre la visita del ministro Urso

Intanto la sindaca Salis ha chiesto al ministro che nei prossimi incontri siano invitati anche professori universitari e tecnici indipendenti

Urso

Genova. Non sarà il 4 settembre ma due giorni prima, martedì 2 settembre, la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per incontrare le istituzioni e le parti sociali sul tema dell’ipotetico forno elettrico per lo stabilimento ex Ilva di Cornigliano.

La notizia del cambio di data è stata resa nota dallo staff della sindaca Salis. Lo stesso staff sottolinea che in queste ore la prima cittadina ha scritto al ministro chiedendo che agli incontri che saranno previsti siano invitati anche professori universitari e tecnici indipendenti per spiegare, da un punto di vista scientifico e pienamente obiettivo, quali potrebbero essere i reali impatti dell’eventuale realizzazione di un forno elettrico nelle aree dello stabilimento di Cornigliano.

La visita del ministro è stata anticipata per altri impegni istituzionali. Nei prossimi giorni verranno forniti i dettagli dell’appuntamento. Probabile che il ministro abbia diversi momenti di incontro con diversi soggetti.

Oltre alla sindaca e al presidente della Regione Bucci, possibile un confronto con i sindacati e con il territorio. I comitati, come le Donne di Cornigliano, o il comitato No forno elettrico, hanno chiesto di poter parlare con il ministro.

 

