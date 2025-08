Il ligure Luigi Massone nella nella “top ten” dei trainer per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Recco. Luigi Massone, preparatore atletico con una lunga carriera multisport, è rientrato nella rosa dei primi dieci trainer a livello internazionale che supporteranno gli atleti provenienti da tutto il mondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’ingresso nella top ten gli ha permesso di scegliere Livigno – dove verranno assegnate ben 26 medaglie olimpiche, nelle discipline snowboard e freestyle – come sede per preparare gli atleti.

“La convocazione di Luigi Massone rappresenta non solo un’importante opportunità professionale, ma anche un motivo di orgoglio per la nostra città. Le sue competenze saranno messe al servizio degli atleti in un contesto internazionale di grande rilevanza. Congratulazioni Luigi, anche questa volta la città sarà con te”, ha commentato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo.

Il percorso di Massone si era già consolidato a livello internazionale con la selezione, nel giugno 2024, come preparatore atletico per il Villaggio Olimpico di Parigi 2024. La sua carriera vanta inoltre collaborazioni con importanti realtà sportive come Rari Nantes Camogli, Pro Recco Rugby, Pro Recco Pallavolo, Pro Recco Triathlon e US Sestri Levante calcio.

Luigi Massone ha uno studio professionale per preparazioni atletiche personalizzate. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale con delega allo sport durante la prima amministrazione Gandolfo.