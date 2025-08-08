Il Genoa sceglie Inx.Aero per i voli charter delle trasferte

Genova. Per le trasferte più lunghe il Genoa utilizzerà i voli charter di Inx.Aero. Attivato un accordo di partnership per l’attuale stagione sportiva.

Il brand, parte del gruppo Svizzero ITCompany attivo da oltre 20 anni nel settore dell’aviazione tramite il noleggio di aeromobili commerciali e jet privati, è il nuovo “Official Aereo Travel Partner” del club per la fornitura di servizi charter premium per le trasferte di lunga percorrenza.

Andrés Blázquez, club Ceo del Genoa, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di avvalerci di un partner del calibro di inX.aero, un brand solido che fa parte di un’azienda leader nel segmento di appartenenza, grazie alle esperienze acquisite e alla specificità del core-business. Crediamo fermamente nelle convergenze commerciali per inseguire i nostri traguardi e accelerare il percorso di crescita e innovazione che vede impegnato il club senza soluzione di continuità. Cerchiamo di offrire il meglio ai nostri tesserati e con inX.aero abbiamo instaurato un rapporto proficuo che intendiamo protrarre nel tempo nel reciproco interesse”.

Antonio Cottone, general manager di inX.aero, aggiunge: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con il Genoa, un club storico e tra i più riconosciuti del panorama calcistico italiano e internazionale. Questa collaborazione rappresenta per noi un’importante opportunità per affiancare una realtà sportiva di grande tradizione e valore. Avremo l’onore di accompagnare la prima squadra maschile nelle trasferte ufficiali durante la stagione, garantendo un servizio aereo pensato per supportare al meglio le esigenze logistiche e gli obiettivi sportivi del Club. Siamo orgogliosi di vedere il nostro logo sulle maglie dei giocatori e di poter contribuire al percorso del Genoa Cfc”.

Il logo del brand sarà presente nella linea Lifestyle sull’abbigliamento di viaggio di staff e squadra.