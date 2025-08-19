Lumarzo in festa per l’edizione numero 18 di Hello Frank!

Lumarzo. Torna a Lumarzo, pittoresco borgo della val Fontanabuona, il tradizionale appuntamento con “Hello Frank!”, in programma giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 agosto.

La manifestazione, giunta alla diciottesima edizione, è un omaggio a Natalina “Dolly” Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del ‘900.

Hello Frank! e il legame con il territorio

“’Hello Frank’ è un appuntamento che rinnova ogni anno il legame tra l’entroterra e una figura straordinaria come Frank Sinatra, promuovendo la parte più autentica della Liguria: non solo mare, ma anche cultura, memoria e tradizioni che rendono unico ogni territorio”, ha detto l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi.

“Desidero complimentarmi con il Comune di Lumarzo per aver saputo ampliare le giornate della rassegna, centrando perfettamente lo spirito del bando regionale dedicato agli Eventi Autentici Liguri. Grazie a questa visione e a questa capacità progettuale, l’evento ha ottenuto il patrocinio ed il finanziamento da parte dell’Assessorato al Turismo, a conferma della volontà condivisa di investire sulla qualità delle nostre manifestazioni”, ha aggiunto Lombardi.

“Un evento che porta con sé tante storie di emigrazione nelle Americhe, della Val Fontanabuona delle quali Natalina Garaventa è un’icona, un simbolo”, ha detto l’assessore Alessio Piana.

Il programa di Hello Frank! a Lumarzo

Il primo appuntamento con Hello Frank! e giovedì 21 agosto alle 21, nel piazzale della piscina comunale di Lumarzo. La serata si aprirà con un tributo a Frank Sinatra di due giovani cantanti genovesi : Giuna e Martha Zeffirino.

Venerdì 22 agosto, ai bordi della piscina di Lumarzo è in programma una serata open disco per i giovanissimi con Hiypnoisia Eventi DJ set. Per questi due primi appuntamenti ai bordi della piscina di Lumarzo sarà allestita un’area ospitality gastronomica con la focaccia al formaggio.

Sabato 23 agosto, Hello Frank! tornerà a Rossi di Lumarzo, in versione “Hello Dolly”! per ricordare la mamma di Frank Sinatra Natalina “Dolly” Garaventa che da quassù era partita.

Alle 17, nel borgo montano di Rossi ci sarà un tributo a un altro grande genio musicale genovese: Natalino Otto, il re dello Swing con il Chromatic Duet formato dalla cantante Valeria Bruzzone e Enrico Testa alla chitarra e armonica cromatica.