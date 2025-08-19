  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'appuntamento

Lumarzo in festa per l’edizione numero 18 di Hello Frank!

La manifestazione, giunta alla diciottesima edizione, è un omaggio a Natalina "Dolly" Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi

frank sinatra

Lumarzo. Torna a Lumarzo, pittoresco borgo della val Fontanabuona, il tradizionale appuntamento con “Hello Frank!”, in programma giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 agosto.

La manifestazione, giunta alla diciottesima edizione, è un omaggio a Natalina “Dolly” Garaventa, mamma di The Voice, nata nella frazione di Rossi di Lumarzo, emigrata giovanissima con la famiglia in America, a Hoboken, in New Jersey, agli inizi del ‘900.

Hello Frank! e il legame con il territorio

“’Hello Frank’ è un appuntamento che rinnova ogni anno il legame tra l’entroterra e una figura straordinaria come Frank Sinatra, promuovendo la parte più autentica della Liguria: non solo mare, ma anche cultura, memoria e tradizioni che rendono unico ogni territorio”, ha detto l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi.

“Desidero complimentarmi con il Comune di Lumarzo per aver saputo ampliare le giornate della rassegna, centrando perfettamente lo spirito del bando regionale dedicato agli Eventi Autentici Liguri. Grazie a questa visione e a questa capacità progettuale, l’evento ha ottenuto il patrocinio ed il  finanziamento da parte dell’Assessorato al Turismo, a conferma della volontà condivisa di investire sulla qualità delle nostre manifestazioni”, ha aggiunto Lombardi.

“Un evento che porta con sé tante storie di emigrazione nelle Americhe, della Val Fontanabuona delle  quali Natalina Garaventa è un’icona, un simbolo”, ha detto l’assessore Alessio Piana.

Il programa di Hello Frank! a Lumarzo

Il primo appuntamento con Hello Frank! e giovedì 21 agosto alle 21, nel piazzale della piscina comunale di Lumarzo. La serata si aprirà con un   tributo a Frank Sinatra di due giovani cantanti  genovesi : Giuna e Martha Zeffirino.

Venerdì 22 agosto, ai bordi della piscina di Lumarzo è in programma una serata open disco per i giovanissimi con Hiypnoisia Eventi DJ set. Per questi due primi appuntamenti   ai bordi della  piscina di Lumarzo sarà allestita un’area ospitality gastronomica  con la focaccia al formaggio.

Sabato 23 agosto, Hello Frank! tornerà a Rossi di Lumarzo, in versione “Hello Dolly”!  per ricordare la mamma di Frank Sinatra Natalina “Dolly” Garaventa che da quassù era partita.

Alle 17, nel borgo montano di Rossi ci sarà un tributo a un altro grande genio musicale genovese: Natalino Otto, il re dello Swing  con il Chromatic Duet formato dalla  cantante Valeria Bruzzone e Enrico Testa alla chitarra  e armonica cromatica.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.