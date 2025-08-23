Campomorone. I gufi reali tornano a popolare i boschi della Liguria: un’ottima notizia per la biodiversità, anche se la loro presenza è minacciata, come dimostrano i tre esemplari arrivati al cras di Campomorone perché feriti o debilitati.

Tre gufi reali ricoverati al Cras di Campomorone

I primi due esemplari sono stari trovati nello Spezzino e nel Genovesato, il terzo qualche giorno fa nel centro di Santa Margherita Ligure. A notarlo alcuni residenti che hanno subito chiamato i guardiaparco del Parco di Portofino: da lì il gufo reale è stato portato a Campomorone per le visite.

“A una prima occhiata non sembra presentare fratture o ferite: seguiranno esami approfonditi, ne approfitteremo per fare un check-up completo a questo formidabile e maestoso rapace – hanno spiegato gli operatori dell’Enpa – L’ipotesi (e la speranza) è che sia stato “solo” sorpreso dal forte nubifragio e – previo tagliando – ci auguriamo di poterlo presto restituire al suo regno”.

Con questo gufo sono dunque tre gli esemplari ricoverati contemporaneamente struttura di Campomorone, un record e un dato molto importante: “Il gufo reale, il più grande rapace notturno e grandioso “predatore alfa” in cima alla catena trofica, è in deciso incremento numerico nella nostra regione – sottolineano da Enpa – Si tratta di specie che gode di particolare livello di protezione, ed ecologicamente cruciale. Questo trend positivo è ben riscontrabile dai ricoveri sempre più frequenti di gufo reale al nostro Cras, che ha anche una grande importanza per quanto concerne la raccolta di dati scientifici”.

Liguria “nursery” per i rapaci

La Liguria d’altronde, complici l’orografia del territorio, è una importante zona di nidificazione per i rapaci: non solo gufi reali ma anche falchi, poiane, barbagianni e civette. Negli ultimi giorni al cras ne sono arrivate ben tre, ma la loro situazione è più grave di quella del gufo.

“Ogni anno, nel periodo estivo, al nostro centro arrivano diverse civette con le zampe paralizzate – spiegano ancora gli operatori Enpa – I sintomi sono gli stessi per tutte: muovono le ali ma non si reggono sulle zampe, che sono irrigidite e non rispondono agli stimoli. La causa è l’impatto con le automobili; si tratta infatti di giovani ai primi voli, poco esperti e poco reattivi, che si spostano a bordo strada venendo colpiti dalle macchine”.

L’impatto provoca gravi danni neurologici a questi fragili rapaci, che difficilmente e riescono a recuperare, perché la lesione si ripercuote sulla colonna vertebrale: purtroppo, finiscono spesso per aggravarsi e morire.