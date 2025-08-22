Fauna selvatica, il grifone torna il Liguria: il rapace “spazzino” e il nuovo equilibrio ecologico

Genova. “Con la sua spettacolare apertura alare che sfiora i tre metri, il grifone è tornato a veleggiare sulle Alpi Liguri, regalando immagini di grande suggestione. Vederlo volteggiare sopra le cime del Ponente ligure non è solo un’emozione per chi percorre i sentieri del Parco delle Alpi Liguri, ma anche un segnale tangibile di come la natura possa tornare a prosperare laddove trova spazi idonei e ben tutelati. Un risultato concreto nella difesa della biodiversità”.

Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e alla Biodiversità, Alessandro Piana, che da notizia della riconosciuta stanzialità del rapace nel ponente ligure, dopo diverse segnalazioni di avvistamenti. Un “ritorno” che si aggiunge alla lunga lista dei selvatici che in questi ultimi anni hanno ritrovato nella nostra regione uno spazio per il loro habitat: dal lupo, ai cervi, come Genova24 sta raccontando in questi mesi.

Il grifone (Gyps fulvus), scomparso dalla nostra regione da diversi decenni, è tornato a popolare i cieli del Ponente ligure grazie a un processo naturale di ricolonizzazione e a progetti di reintroduzione avviati nei Paesi confinanti. La sua presenza contribuisce a mantenere gli ecosistemi in equilibrio: a differenza di aquile e falchi, infatti, si nutre esclusivamente di carcasse animali, prevenendo la diffusione di malattie e svolgendo un ruolo ecologico insostituibile.

Lo scorso anno nel parco del Beigua erano stati avvistati ben otto esemplari: “Otto individui di Grifone Gyps fulvus in movimento da ovest verso est nella media Val Lerone, in Comune di Arenzano, il pomeriggio del 15 maggio – scriveva il Parco sul sito web – Questa specie di avvoltoio, che fino a non troppi anni fa veniva considerato accidentale, è attualmente valutato come migratore regolare in Liguria. I progetti di reintroduzione avviati nella Francia meridionale a partire dalla metà degli anni Ottanta e in alcune località italiane, uniti al forte incremento della popolazione spagnola (ca 20.000 coppie), hanno infatti determinato le condizioni per un aumento delle osservazioni della specie, riscontrabile in vari Paesi europei compreso l’arco alpino. In Italia si riproduce un’ottantina di coppie distribuite, oltre che in Sardegna, dove risiede la sola popolazione di origine naturale, nelle Prealpi Carniche, in Abruzzo, Sicilia e Calabria. La popolazione francese di Grifone è in netto incremento, soprattutto nei Pirenei, con quasi 500 coppie nidificanti; solo quella delle zone più vicine al confine di Stato con l’Italia, distanti meno di 100 km e comprendenti i primi siti di rilascio (Baronnies, Gorges du Verdon), ammonta a più di 90 coppie. Tale situazione si riflette nell’aumentato numero di segnalazioni liguri, maggiormente nell’Imperiese a causa della prossimità geografica e nel Genovese per via del più alto numero di osservatori”.

“L’immagine del grifone che domina i cieli liguri – conclude Piana – testimonia che gli investimenti e l’impegno messi in campo per i parchi e la biodiversità stanno dando frutti tangibili. Il Parco delle Alpi Liguri si conferma un laboratorio di biodiversità, capace di offrire esperienze uniche a cittadini ed escursionisti e di restituire alle comunità locali un valore aggiunto in termini ambientali, culturali ed economici”.

Foto: Wikipedia Stefan Krause, Germany – Opera propria