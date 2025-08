Goletta Verde chiude il tour a Santa Margherita Ligure, giovedì 7 si comincia con Sos spiagge libere

Santa Margherita Ligure. Quindicesima e ultima tappa per Goletta Verde 2025 di Legambiente dal 7 al 9 agosto in Liguria a Santa Margherita Ligure (Genova) con un ricco calendario di appuntamenti.

Giunta alla sua 39esima edizione, anche quest’anno la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste porterà in primo piano diversi temi come la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino. Partita il 23 giugno da Trieste, Goletta Verde 2025 terminerà la sua navigazione in Liguria. Temi principali a bordo di questa 39° edizione sono la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità.

La tappa ligure si aprirà giovedì 7 agosto alle ore 17:30 con l’incontro “Sos spiagge libere” a bordo di Goletta Verde per fare il punto sulla situazione delle spiagge libere in Liguria.

Venerdì 8 agosto alle 17:30 sempre di venerdì a bordo Goletta, si terrà il “Talk su depurazione delle acque del Tigullio”.

Interverranno: Massimo Maugeri per Legambiente Liguria e l’ingegnere Sandro Brizielli. Sono stati invitati partecipare enti locali, associazioni del territorio e cittadini.

Sabato 9 agosto ore 11:00 a bordo Goletta mattina dedicata a parchi e aree protette con l’incontro “30 anni di Aree Protette in Liguria – Verso il Parco Nazionale di Portofino”. Parteciperanno, tra gli altri, Stefano Sarti, vicepresidente Legambiente Liguria, Massimo Maugeri, Comunità del Parco, Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita Ligure, Maurizio Burlando, direttore Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Antonio Nicoletti, responsabile aree protette Legambiente. Sono stati invitati referenti dei comuni e associazioni locali.

“Come ogni anno accogliamo con favore l’arrivo di Goletta Verde perché grazie a questa storica campagna di Legambiente riusciamo non solo a scattare una fotografia sullo stato delle acque delle nostre coste ma anche a portare all’attenzione tematiche che abbiamo a cuore come l’istituzione di nuove aree protette, una più efficiente depurazione dei reflui”, dichiara Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria.