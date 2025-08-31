  • News24
Global Sumud Flotilla, Ghio (Pd): “Governo tuteli con ogni mezzo chi si è messo in viaggio per portare aiuti a Gaza”

"Dimostri di voler porre un freno alla prepotenza di Netanyahu che sta usando la fame come arma di guerra, tutelando la missione e sospendendo gli accordi militari e di cooperazione con Israele"

Genova in piazza per Gaza, 40mila alla fiaccolata per sostenere la missione di Global Sumud Flotilla

Genova. “Ieri sera a Genova è accaduto qualcosa di straordinario e la città ha mostrato ancora una volta il suo grande cuore. Decine di migliaia di persone hanno accompagnato la Global Sumud Flotilla alla partenza del suo viaggio per portare i viveri a Gaza, un corteo di speranza, per la pace, contro ogni guerra e sopruso, un corteo che ha detto forte e chiaro: basta al massacro del popolo palestinese”.

Questo il commento della vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio che ha visto da vicino gli effetti del governo di Netanyau sulla popolazione palestinese a Gaza dopo le due missioni a Rafah a cui ha partecipato come parlamentare e che ieri era alla fiaccolata organizzata da Music for peace e Calp Usb.

“Ora anche il Governo del nostro Paese dimostri di voler tutelare, in ogni modo e con ogni mezzo, chi si è fatto carico di questa missione umanitaria e viaggerà sulla Global Sumud Flotilla, affinché l’obiettivo possa essere raggiunto e la popolazione di Gaza possa ricevere tutti i viveri necessari. Dimostri di voler porre un freno alla prepotenza di Netanyahu che sta usando la fame come arma di guerra, tutelando la missione e sospendendo gli accordi militari e di cooperazione con Israele. Bisogna ridare al popolo palestinese dignità e condizioni di vita umane”.

