Giunta allargata, Natale (Pd): “Bucci peggio di Toti, nuove poltrone a spese dei liguri”

Genova. “Il Parlamento invece che pensare alla crisi che sta attraversando famiglie, lavoratori, imprese, in un momento di grande insicurezza negli scenari politici internazionali, approva una norma per accontentare la fame di poltrone del presidente della Regione Liguria Bucci. Non c’è nessuna regione in Italia che si trova nelle stesse condizioni della Liguria che ha chiesto in questi anni l’aumento del numero degli assessori”. Così Davide Natale, segretario Pd Liguria commentando l’approvazione della norma che consente l’aumento del numero degli assessori regionali.

“Se a questo si accompagna la volontà dello ‘sforna poltrone Bucci’, di prevedere ancora anche le figure dei sottosegretari, l’organizzazione della nostra Regione diventerà un mostro istituzionale. Manovre che non serviranno certo per incrementare la funzionalità dell’ente, ma solo per dare risposte ai famelici alleati che non si accontentano di governo e sottogoverno ma che vogliono più assessori, e il parlamento, prono, sottostà alle esigenze di una parte politica”.

“Come Pd Liguria critichiamo con forza quanto approvato dai due rami del parlamento e lo riteniamo un errore macroscopico, soprattutto in questo momento storico in cui le priorità sono altre.

Nel secondo passaggio in consiglio regionale dello Statuto della Liguria ribadiremo con forza la nostra netta contrarietà e valuteremo, insieme alle forze dell’area progressista, tutte le azioni che nell’interesse dei cittadini liguri potranno essere intraprese per fermare questa misura”, aggiunge.

“Se quanto approvato in Parlamento sarà applicato in Liguria, ogni mandato legislativo costerà ai liguri svariate centinaia di migliaia di euro che potrebbero invece essere utilizzati per dare risposte ai reali problemi della regione”, conclude Davide Natale.