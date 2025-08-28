Il Giro della Lunigiana arriva a Genova, il 4 settembre cambia la viabilità tra centro e levante

Genova. Il Giro della Lunigiana 2025 avrà una tappa a Genova il 4 settembre con partenza da Piazza De Ferrari, che sarà l’inizio della corsa per juniores. La prima frazione della gara ciclistica si concluderà a Chiavari, attraversando il territorio genovese. L’evento si svolgerà dal 4 al 7 settembre.

Ecco le modifiche alla viabilità adottate secondo le prescrizioni della polizia locale per giovedì 4 settembre:

Dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in Via Dante, semicarreggiata a mare, nel tratto compreso tra Piazza De Ferrari e Via Meucci.

Dalle ore 13.00 è istituito il divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla gara e dei mezzi al loro seguito, nei tratti di volta in volta interessati, lungo il seguente itinerario:

Via Diaz, carreggiata lato mare;

Viale Brigate Partigiane, carreggiata lato ponente;

Rotatoria 9 Novembre 1989;

Corso Marconi, carreggiata lato mare;

Corso Italia, carreggiata lato mare;

Via Felice Cavallotti, corsie con direzione monte;

Via Caprera, corsie con direzione levante, nel tratto tra Via Orsini e Piazza Sturla.

Divieto di circolazione dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze correlate alla manifestazione sportiva da Piazza Sturla fino alla Via Aurelia (S.S. 1 – confine Comune di Bogliasco), in entrambi i sensi di marcia.

Obbligo di svolta dalle ore 12.45 e solo per il tempo strettamente necessario al trasferimento in Viale Cembrano per i veicoli provenienti da Via Brigata Salerno.

Divieto di circolazione dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze in Piazza Egisto Sivelli (Stazione FF.SS. Quarto).

Divieto di circolazione dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze in Via Jan Palach.

Obbligo di svolta a sinistra dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze da Corso Europa (direzione levante) a Via Bettolo / Corso Europa (direzione ponente).

Obbligo di svolta a sinistra dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze da Via Santorre De Rossi di Santarosa a Corso Europa (direzione ponente).

In ogni caso, nelle strade interessate dalla manifestazione, dovrà essere vietata l’immissione nella circolazione veicolare proveniente da ogni accesso pubblico e privato. Tale misura è finalizzata a garantire la piena fruibilità della carreggiata e a prevenire interferenze con la colonna di gara e i mezzi al seguito.

Durante la fase di trasferimento, per garantire l’accesso all’Ospedale Gaslini, verrà mantenuta percorribile la corsia monte di Via Cinque Maggio, delimitata con transenne e coni segnaletici.

L’accesso avverrà percorrendo Via Angelo Carrara, Largo Gerolamo Gaslini e Via Cinque Maggio in direzione ponente.

Tale varco sarà riservato ai soli utenti dell’ospedale e ai mezzi di soccorso. Eventuali dehors, cantieri, cassonetti Amiu o altre occupazioni lungo il percorso dovranno essere temporaneamente rimossi/spostati a cura dei soggetti competenti, se ritenuto necessario dall’organizzazione.