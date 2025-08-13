  • News24
Sanità

Giordano (M5s): “Anche su 118 Bucci e Nicolò decidono prima e ascoltano dopo”

"È inaccettabile trattare volontari, Croce Rossa e pubbliche assistenze come semplici spettatori di scelte già scritte"

stefano giordano

Genova. “Ancora una volta il metodo Bucci colpisce, e a farne le spese rischiano di essere i cittadini. In Liguria si decide prima, si convoca (forse) dopo e non si condivide nulla con chi, ogni giorno, vive e gestisce l’emergenza. È questo il modello con cui il presidente Bucci e l’assessore Nicolò pensano di governare un servizio vitale come il 118? La vicenda della centrale unica è solo la punta dell’iceberg di scelte calate dall’alto, senza confronto con le parti sociali, gli operatori, i territori e le associazioni di volontariato“.

Così il capogruppo regionale del M5S, Stefano Giordano, che aggiunge: “L’emergenza sanitaria non si governa con conferenze stampa e decisioni unilaterali. È inaccettabile trattare volontari, Croce Rossa e pubbliche assistenze come semplici spettatori di scelte già scritte. Servono condivisione, trasparenza e ascolto prima, non dopo. I cittadini lo sanno bene: le urne di maggio hanno già bocciato questo modo di amministrare“.

Tornando alla “riorganizzazione” del 118 – conclude Giordano – il rischio è sacrificare la qualità del servizio e la sicurezza dei cittadini sull’altare di logiche politiche. Noi stiamo dalla parte di chi lavora in prima linea e conosce le criticità operative. Chi governa dovrebbe fare lo stesso, invece di chiudersi nei palazzi e convocare gli operatori solo per ratificare decisioni prese altrove. Per il 118, presidio vitale per Genova e la Liguria, pretendiamo che qualsiasi riforma nasca da un confronto con chi ogni giorno salva vite“.

