vogliamospazio, domenica 24 a Quinto sport e politica con Genova Che Osa

Genova. L’associazione Genova Che Osa dà appuntamento alla cittadinanza per il quarto anno consecutivo ai Giardini di Quinto in Piazzale Rusca per la campagna di sensibilizzazione #vogliamospazio per chiedere che gli spazi pubblici della città siano utilizzati per attività accessibili, gratuite e dal basso e non per attività commerciali.

L’appuntamento è domenica 24 agosto dalle ore 17 fino a mezzanotte. Il programma comprende un torneo 5 contro 5 di pallavolo, un torneo 3 contro 3 di basket, un torneo 2 contro 2 di picketball curato da BB Tennis, una lezione di yoga curata dal Gruppo Yoga Solidale Genova, una lezione di capoeira tenuta dall’Associaizone Italiana di Capoeira da Angola e una lezione di lightsaber combat (combattimento con le spade laser) curato dalla scuola genovese Ludosport.

A seguire due DJ set curati da Robe&Cose a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte All’evento verranno raccolti anche beni di prima necessità (assorbenti, farmaci, alimenti a lunga conservazione) che doneremo in seguito a Music For Peace per sostenere i loro progetti sociali.

“Riprenderci gli spazi della nostra città non ha a che fare solo con le attività motorie o sportive, ma soprattutto con un’idea diversa di politica dal basso e di benessere collettivo – dichiarano le persone portavoce di Genova Che Osa – animeremo i Giardini di Quinto e le annesse terrazze sul mare con attività sportive, ludiche, divertenti, istruttive e sociali per dimostrare, ancora una volta, che è possibile costruire una città dove gli spazi pubblici non siano sfruttati da pochi imprenditori ma siano utilizzati per attività aperte alla cittadinanza”.

In serata è previsto un saluto da parte della sindaca Silvia Salis, che fin da subito ha mostrato apprezzamento per l’iniziativa.