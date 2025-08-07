Genoa, Stanciu: “Ricevuto consigli da Dragusin e Puscas, accettare è stato semplice”

Genova. “Mi chiamo Stanciu Nicolae Claudio, sono nato in Romania il 7 maggio 1993 e ho scelto il numero 8 perché sono un centrocampista e penso che mi rappresenti”. Si presenta così il nuovo giocatore rossoblù ai canali ufficiali del Genoa.

Da lui si sono già viste delle buone cose nell’arco della preparazione. L’intervista realizzata dal club è un’occasione per conoscerlo meglio: “Mi chiamano Nicu, e da 1-2 anni mi chiamano anche Nae. Sono nato in un piccolo villaggio a 18 chilometri da Alba Iulia”.

Il centrocampista rumeno racconta il suo percorso: “Ho giocato per strada nel mio villaggio e poi sono andato a scuola in città e ho iniziato ad allenarmi e a giocare in una squadra”.

Tre obiettivi che mi descrivono come persona: “Calmo, gentile e leale. Come calciatore, sono disciplinato, creativo e appassionato. Il miglior consiglio che ho ricevuto è di credere in me stesso e di essere disciplinato”. “Il mio più miglior assist è stato quando ho giocato nello Slavia Praga in un match contro Banik Ostrava. Il mio migliore gol è quello segnato l’anno scorso contro l’Ucraina, durante l’Europeo 2024″, prosegue.

L’idolo di Stanciu è Ivica Olić, tecnico dell’Under-21 della Croazia, ex giocatore del Bayern Monaco. Poi rivela di essere appassionato di tennis e di avere uno stile di vita particolarmente semplice.

Sulla scelta di approdare in rossoblù hanno influito due ex giocatori del Genoa: “Ho parlato con Radu Dragusin e George Puscas, mi hanno consigliato di venire qui e ho deciso di accettare nonostante avessi altre offerte. È stato semplice. Il presidente mi ha spiegato tante cose e mote persone mi hanno detto che qui allo stadio c’è una buona atmosfera e che è difficile per gli avversari venire qui, perché i nostri tifosi sono fantastici“.

Infine su Genova: “È una bella città, anche se non ho avuto molto tempo di visitarla. Il clima è ottimo e sta andando tutto bene”.

La società rossoblù ha inoltre annunciato che lunedì 11 agosto ci sarà un allenamento a porte aperte al “Signorini”: ingresso possibile dalle 16.