Genoa, sorriso per Vieira: “Dimostrato di essere ambiziosi, presente più qualità tecnica”

Genova. Era una primissima tappa importante per il Genoa: una serata di coppa davanti al proprio pubblico per aprire ufficialmente la stagione 2025/2026. L’obiettivo era chiaro: partire bene, vincendo e convincendo con la spinta del popolo genoano che ha risposto presente ancora volta. Così hanno fatto i rossoblù che hanno regolato il Vicenza per 3-0 e al prossimo turno affronteranno l’Empoli.

“Sono molto soddisfatto della partita che abbiamo fatto – ha dichiarato mister Patrick Vieira -. Il Vicenza ha fatto bene soprattutto nel primo tempo e noi non eravamo riusciti a creare tanto. Mi è piaciuto però lo spirito e la disciplina, dimostrando che eravamo meglio fisicamente e tatticamente dell’ultima partita che abbiamo fatto”.

Ottimo l’approccio anche dei nuovi arrivati che stanno iniziando a portare del valore aggiunto alla squadra: “Abbiamo giocatori che sono arrivati che hanno avuto un ruolo importante. Per fare gruppo c’è bisogno di uno spirito positivo e si è visto dall’anno scorso”.

Su Stanciu: “È un giocatore con esperienza e qualità. Mi porta la sua tranquillità e qualità tecnica, Aiuterà la squadra ad essere ancora più forte negli ultimi 30 metri. Su di lui non sono sorpreso: è il primo ad arrivare in palestra e l’ultimo ad andare via. Lavora tanto e la sua mobilità ha aiutato a creare la superiorità a centrocampo”. Su Carboni: “Ha talento, c’è da lavorare fisicamente e vogliamo farlo crescere”.

Cominciano a vedersi i frutti di un approccio più offensivo che Vieira vuole dare al suo Genoa: “Abbiamo portato questi giocatori per creare queste opportunità. Carboni ha fatto vedere cose interessanti, così come Albert e Colombo. Bisogna continuare a lavorare per creare automatismo tra di loro. Ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare perché la prossima partita in Serie A sarà un’altra cosa”.

Ad una settimana dalla sfida contro il Lecce si vede un Genoa con molte più alternative rispetto allo scorso anno: “Stiamo veramente bene. abbiamo giocatori importanti anche in panchina. Abbiamo alternative e sono contento della squadra che ho a mia disposizione. Davanti? Abbiamo diversi numero 9 con caratteristiche diverse”.

“Noi vogliamo andare più lontano possibile in coppa. Il nostro approccio di oggi ci fa capire che siamo ambiziosi. Non era facile, soaprattutto vedendo il primo tempo – continua -. Per quello che sono contento perché questo sono le partite più difficili nel calcio e abbiamo rispettato il gioco, entrando con determinazione. Sono soddisfatto sull’approccio”.

Buona prova anche per Vasquez, oggi con la fascia da capitano al braccio: “L’obiettivo era quello di fare uscire Vasquez dopo un’ora perché non ha fatto tanti allenamenti. Però Marcandalli aveva dei crampi. Joan è tosto, gli piace vincere. Fa parte di questa leadership che abbiamo, mi piace”.

Su Martin: “È un giocatore con abilità tecnica di creare superiorità a centrocampo per fare assist con facilità. Ha libertà di entrare dentro o dare la larghezza a sinistra. Lui e Goemberg hanno fatto una partita interessante. Bisogna migliorare difensivamente ma è un giocatore importantissmo.

“Quando tatticamente e fisicamente stai bene, quando si ha il giocatore tecnico la squadra è più forte. La voglia con il direttore è stata quella di portare più qualità tecnica. Adesso bisogna fare l’altra parte del gioco: bisogna difendere meglio e subire meno occasioni, bisogna essere più solidi come squadra”, chiosa.